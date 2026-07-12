В Саратове работающий ресторан с участком выставили на продажу за 29 миллионов рублей

Объявление о продаже объекта коммерческой недвижимости появилось в сети Интернет.
Как сообщается в публикации, ресторан располагается на улице Шехурдина в Саратове
Продавец уточняет, что здание и земельный участок, на котором оно находится, полностью оформлены в собственность.
Нынешние владельцы заведения уверяют, что у ресторана имеется внушительная наработанная клиентская база. Несмотря на это, собственники намерены расстаться с готовым бизнесом. Стоимость объекта составляет 29 миллионов рублей.
Ольга Сергеева