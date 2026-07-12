Саратовцы отметили 12 июля День рыбака с удочками в руках

Сегодня в России отмечается День рыбака.

Праздник объединяет профессионалов и любителей, для которых рыболовство — не просто хобби, а серьёзное дело.

Для саратовцев это увлечение особенно близко благодаря Волге. За романтикой — трудности: непогода, жара и ответственность за результат.

В области живут целые династии рыбаков с достижениями федерального уровня, а также много поклонников отдыха с удочкой. Праздник касается и учёных, и сотрудников рыбоохраны.

Саратовцы уже с утра уже вышли на лодке в камыши. По их словам, наблюдение за поплавком — как медитация. Важен не только улов, но и единение с природой.

«С возрастом уходит азарт наловить много, теперь главное — спортивный интерес: поймал, полюбовался и отпустил», — откровенничают заядлые рыбаки.

Ольга Сергеева