В Саратове маленький ребенок выпал из окна второго этажа

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Новости Саратова
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В Саратове из окна выпал 4-летний ребенок.

ЧП произошло вчера на 2-м проезде Блинова.

Ребенок выпал из окна второго этажа, его увезли в больницу.