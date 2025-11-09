Саратовцы поддерживают запрет Путина на вейпы

71% жителей Саратова поддерживают запрет на продажу вейпов, одобренный президентом.
Основные аргументы сторонников — вред для здоровья и химический состав устройств. Против запрета высказались лишь 10% респондентов, указав на отсутствие запаха и риск нелегальной торговли.
Наибольшая поддержка запрета отмечается среди женщин (75%), горожан 35-45 лет (83%) и граждан с доходом свыше 150 тысяч рублей (86%). Среди молодежи до 35 лет каждый четвертый остался безразличен к данному вопросу.
Ольга Сергеева