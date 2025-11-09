В саратовском райцентре появилась современная площадка для выгула и дрессировки собак

В городе Петровске Саратовской области открылась первая специализированная площадка для выгула и дрессировки собак.

Инициатива создания такой зоны принадлежала местным жителям, которые активно участвовали в обсуждении её оснащения.

Площадка расположена в районе улицы Пионерской, где традиционно гуляют с питомцами. Она укомплектована разнообразными тренажерами, выбранными самими владельцами собак: барьерами, тоннелем, балансиром, трамплином и полосой препятствий.

Как сообщил глава муниципалитета Максим Калядин, в перспективе планируется обустроить песчаное покрытие, установить скамейки и организовать освещение. Площадка уже приняла первых посетителей.

Ольга Сергеева