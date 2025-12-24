Шок! В Саратовской области у 1,5-месячного младенца нашли камень в желчном пузыре

В Саратовской области у полуторамесячного младенца обнаружили камень в желчном пузыре.

Этот редкий случай описали врачи Балаковской городской больницы.

Мама обратилась с жалобами на плохую прибавку в весе и желтушность кожи и склер у ребёнка. Обследование показало, что желчный проток частично перекрыт камнем. После лечения отток желчи улучшился, и малыш начал набирать вес. Сейчас его выписали под амбулаторное наблюдение.

Как пояснила заместитель главного врача Алла Кудрявцева, такие заболевания, как желчнокаменная болезнь, всё чаще выявляют у молодых людей и детей.

За 30 лет её практики это лишь второй подобный случай. Одной из возможных причин врачи называют погрешности в питании матери во время беременности.

Ольга Сергеева