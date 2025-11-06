В «молодежном» ДТП под Саратовом пострадали парень и девушка

В городе Балаково вечером 4 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Инцидент случился около 22:30 на 17-м километре автоподъезда к атомной станции.

По предварительной информации ГИБДД, столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением 19-летнего водителя и BMW, за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

В результате аварии два пассажира «Приоры» — 19-летний юноша и 18-летняя девушка — были доставлены в медицинское учреждение с травмами.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева