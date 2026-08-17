Саратовцы попросили Володина пустить больше дачных электричек

92% саратовцев хотят больше электричек.

Жители областного центра и пригородов высказались категорично: пригородное сообщение нуждается в расширении. Авторы паблика «Володин Саратов» в MAX провели опрос среди подписчиков, и результаты оказались красноречивее любых слов.

Подавляющее большинство — почти 92% респондентов — потребовали увеличить количество пригородных поездов. Лишь 6,6% опрошенных сочли нынешнее расписание достаточным, а полтора процента и вовсе высказались за дальнейшее сокращение маршрутов.

В комментариях к опросу развернулась настоящая исповедь дачников и трудовых мигрантов. Люди жалуются на переполненные вагоны, где порой негде яблоку упасть, и на неудобное время отправления, которое не стыкуется ни с графиком работы, ни с жизненными ритмами.

Особенно остро стоит вопрос для тех, у кого электричка — единственная ниточка, связывающая с городом. Для одних это путь на дачу, для других — на работу. Интересно, что многие автомобилисты сознательно пересели на рельсы, чтобы спастись от многочасовых пробок на трассах. Но и здесь их поджидает разочарование: сокращение рейсов привело к давке в вагонах и многочасовому ожиданию на платформах.

Цифры говорят сами за себя: люди хотят ездить с комфортом и без нервотрёпки. Будет ли услышан этот сигнал перевозчиками — пока большой вопрос.

Ольга Сергеева