Власти саратовского региона разработают стратегию здравоохранения до 2030 года

Здравоохранение региона ждёт серьёзная перезагрузка.

Областные власти разрабатывают стратегию развития медицинской отрасли до 2030 года, и главный её нерв — кадры. Документ планируют утвердить уже к концу текущего года, но меры поддержки начинают работать уже сейчас.

Проблема нехватки врачей и среднего медперсонала в районах стоит остро как никогда. Чтобы переломить ситуацию, в регионе запущен целый комплекс стимулирующих механизмов. В 2025 году целевой набор в медицинские вузы превысил 900 мест — это серьёзная заявка на будущее. Параллельно более 100 ординаторов уже сегодня работают врачами-стажерами, получая практический опыт на реальных рабочих местах.

Особый акцент сделан на закреплении молодых кадров на селе: для начинающих специалистов в районах компенсируют коммунальные услуги, оплачивают аренду жилья и выплачивают подъёмные единовременные пособия. Но этим власти не ограничиваются.

В ближайших планах — создание Регионального кадрового центра, который возьмёт на себя системную работу с персоналом. Ежегодное заполнение квоты целевого обучения обещают довести до 100%. Развитие наставничества станет ещё одной опорой: в этом году дополнительное обучение пройдут более 450 опытных медработников, которые будут передавать знания молодёжи. Также в планах широкое внедрение дистанционных консультаций и запуск новых образовательных проектов для постоянного повышения квалификации.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул: кадровая политика станет фундаментом стратегии и поможет закрепить врачей во всех уголках области. От этой работы напрямую зависит доступность и качество медицинской помощи для каждого жителя.

Между тем, в крупнейших медицинских вузах России остались сотни незаполненных бюджетных мест, ранее предназначенных для целевиков, — пишет «Медвестник». В Сеченовском университете вакантны 198 мест, в РНИМУ им. Пирогова — 289, в РМАНПО — 189, в ФМБЦ им. Бурназяна — 123. Эксперты связывают это с новыми правилами об обязательной отработке и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора.

Ольга Сергеева