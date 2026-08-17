В Саратове началась обкатка новых трамвайных путей в Мирном переулке

Обновлённая трамвайная ветка в Мирном переулке проходит тест-драйв.

В областном центре стартовал важный этап транспортной реконструкции — специалисты приступили к испытаниям обновлённого участка трамвайных путей в Мирном переулке. О ходе работ сообщили в муниципальном канале «Транспортный Саратов».

Первым на линию в ночь на 17 августа вышел вагон-вышка ВВ-2 — он проверил состояние инфраструктуры и готовность путей к нагрузкам. А уже накануне, 16 августа, движение у Детского парка было перекрыто на пять часов: энергетики подключали контактную сеть, без которой пуск трамваев невозможен.

Сейчас все технические процедуры близятся к завершению. Следующий и самый ответственный этап — обкатка маршрута уже пассажирскими составами. Если динамические испытания пройдут успешно, то уже к концу августа трамваи вновь пойдут по обновлённому участку в штатном режиме.

Для саратовцев, привыкших к перебоям на этом направлении, новость долгожданная. Осталось дождаться финального вердикта транспортников — и вагоны снова начнут радовать горожан быстрым и комфортным передвижением.

Ольга Сергеева