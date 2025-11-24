Взрыв газа в доме. В Саратове увеличили срок демонтажа рухнувшего подъезда

В Саратове назвали сроки завершения демонтажа подъезда после взрыва газа.

Демонтажные работы в десятиэтажном доме на улице Блинова, где в июле 2025 года произошел взрыв бытового газа, планируется полностью завершить в первой половине декабря. Как пояснил заместитель главы городской администрации Максим Сиденко, установленные сроки связаны с необходимостью учитывать погодные условия.

Напомним, что трагический инцидент, унесший жизни семи человек, включая несовершеннолетнего, произошел 25 июля. Что касается дальнейшей судьбы пострадавшего подъезда № 5, то ранее сообщалось о рассмотрении различных вариантов, вплоть до его полного восстановления. В настоящее время работы по разбору разрушенных конструкций в этом подъезде продолжаются.

Наталья Мерайеф