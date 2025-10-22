Саратовцы пожаловались губернатору на управляющие компании

Сегодня, 22 октября, на площадке приемной Президента Роман Бусаргин провел личный прием граждан.

Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ, работы управляющих компаний и благоустройства. В частности, звучали вопросы по установке дополнительных остановочных павильонов, обустройстве тротуаров, связанных с работой общественного транспорта и другие. Об этом губернатор сообщил в своем ТГ-канале.

— Перед профильными ведомствами поставлена задача в ближайшее время найти решение по каждой теме, — особо отметил по итогам приема глава региона.

Наталья Мерайеф