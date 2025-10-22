Ветеран поблагодарил за инициативу присвоить новой школе в Саратове имя героев СВО

Новая школа в Ленинском районе Саратова станет центром патриотического воспитания школьников.

Участник специальной военной операции с позывным Суета отметил, что присвоение будущей школе имени Героев СВО является своевременной и актуальной инициативой, которая будет способствовать укреплению патриотического воспитания обучающихся.

«Как ветеран специальной военной операции и житель Ленинского района хочу поделиться своими мыслями и чувствами. Являясь патриотом своей малой Родины и страны в целом, внимательно наблюдаю, как развивается Саратов. Отрадно видеть, что для детей строятся новые современные школы. Испытываю гордость за то, что в нашем районе планируется открытие новой школы, которой будет присвоено имя героев специальной военной операции. Как назовешь корабль, так он и поплывет. Важно, что в школе планируется уделять серьезное внимание патриотическому воспитанию. Это создает уникальную возможность для молодежи узнать и понять ценности, на которых строится наше общество, и увековечить память о тех, кто стойко защищал нашу Родину.

Мы должны воспитывать в будущих поколениях любовь к Родине, уважение к её истории и к тем, кто трудился и боролся за наше лучшее будущее. Присвоение имени героев специальной военной операции новой школе — это шаг к тому, чтобы наши дети всегда помнили о подвиге своих земляков и готовы были служить своей стране», — поделился боец.

