Уникальный исторический вечер в Саратове провели «Новые люди» и Сергей Уткин

В Саратове партия «Новые люди» провела уникальное мероприятие, собрав любителей истории в Доме кино.

Главным событием вечера стал кинопоказ фильма «Музейная площадь» известного саратовского историка-краеведа Сергея Уткина, посвящённого Саратову XVIII-XIX веков.

Ещё до начала сеанса гостей ждало погружение в атмосферу прошлого. В главном зале Дома кино развернулась выставка исторического реквизита. Гости могли вблизи рассмотреть уникальные сабли и шпаги, старинные иконы и редкие книги — те самые артефакты, что использовались в съёмках фильма. Особый интерес вызвал мастер-класс по каллиграфии. Каждый желающий получил возможность попрактиковаться в старорусском письме.

Кульминацией вечера стал просмотр фильма «Музейная площадь». Захватывающее повествование Сергея Уткина об истории Саратова, его улицах и ярких личностях позапрошлых веков, вызвало живой отклик и множество вопросов у аудитории. Историк-краевед с удовольствием поделился своими знаниями, отвечая на каждый вопрос и углубляя понимание присутствующих о богатом прошлом Саратова.

«Мы убеждены, что история – это не пыльный архив, а живой учебник для современности. На примере истории Саратова мы увидели, как смелые решения, предпринимательская жилка и активная гражданская позиция формировали наш город. Такие вечера, где рассказывается о сильных личностях и их умении использовать вызовы для развития, бесценны сегодня, когда мы ищем решения в современных условиях», — прокомментировал событие Андрей Зобнин, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Саратовской области.