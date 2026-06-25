В Саратовской области возбудили уголовное дело из-за закупки рентгеновских аппаратов

Возбуждено уголовное дело по факту многомиллионной переплаты при закупке рентгеновских аппаратов для медицинских учреждений региона.

Об этом 25 июня на заседании регионального правительства сообщил глава Следственного управления СКР по Саратовской области Дмитрий Костин.

С индивидуальным предпринимателем был заключён контракт на поставку 11 рентгеновских аппаратов, общая сумма которого составила более 223 миллионов рублей. Таким образом, за каждый аппарат власти заплатили 20,2 миллиона рублей. При этом заводская стоимость одного рентгена составляла 13,5 миллиона рублей.

Разница между ценой закупки и заводской стоимостью достигла 75,2 миллиона рублей. По словам Костина, формально максимальная цена была утверждена по правилам, однако региону нанесён ущерб, а эти деньги можно было бы направить на решение социальных вопросов.

Это не первый скандал вокруг медицинских закупок в регионе. Ранее экс-глава минздрава Наталья Мазина также сталкивалась с обвинениями, но была оправдана судом.

Ольга Сергеева