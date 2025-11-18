Депутат Облдумы Сергей Овсянников раскритиковал действия бывшего главы Алгайского района Сергея Федечкина, назвав выплату себе премии в 500 тысяч рублей «вопиющим проявлением чиновничьего цинизма».

«Это высшая форма неуважения к людям, чьи интересы он был обязан представлять», — заявил Овсянников, поддержав позицию коллеги Гладкова о аморальности поступка.

Парламентарий поставил под сомнение законность премирования, отметив, что полмиллиона рублей могли бы решить насущные проблемы жителей района. «Возникает вопрос: что это было — спонтанный порыв или заранее спланированная операция по обеспечению ‘золотого парашюта’?» — подчеркнул он.

Овсянников выразил уверенность, что данный случай требует тщательной правовой оценки и может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Ольга Сергеева