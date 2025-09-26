Торговлю в саратовских алкомаркетах в День трезвости сравнили с 90-ми

На заседании областной думы депутат Игорь Иванов («Единая Россия») заявил о слабой реакции правоохранителей на незаконную продажу алкоголя в Саратове.

Поводом стало его рейдовое посещение 20 магазинов Заводского района 11 сентября, когда в регионе действовал запрет на реализацию спиртного.

Крупные сети, такие как «Бристоль», «Магнит», «Красное и Белое», по словам парламентария, нарушений не допускали. Однако ситуация в магазине «Пивной стандарт» его шокировала: «Наверное, я только в 90-е такое видел. Я захожу, а там очередь из восьми человек».

Иванов рассказал, что после его визита торговая точка закрылась, но полиция на вызов так и не прибыла: «Я там был 40 минут. Звонок приняли, не дождался полиции. Оставил помощника на месте, уехал. Через 10 минут магазин открылся, полиция не приехала!».

Контакт с руководством магазина также не состоялся — после телефонного разговора заведующая добавила депутата в «чёрный список». Политик также сообщил о наценке в 15% в запрещённые дни: «Они пользуются тем, что никто не работает практически. Я просто шокирован таким отношением».

Ранее «Пивной стандарт» уже называли самой дерзкой сетью алкомаркетов в регионе.