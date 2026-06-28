Саратовцы рассказали, что АЗС не соблюдают установленный лимит бензина в 30 литров

Саратовские водители не могут купить обещанный лимит бензина.

Жители Саратова столкнулись с неожиданным препятствием при попытке заправить свои автомобили. Несмотря на установленный региональными властями лимит в 30 литров на одну машину, многие АЗС города отказываются отпускать такой объём топлива.

В редакцию интернет-издания «Новости Саратова» написали возмущённые водители: по их словам, операторы автозаправочных станций ограничивают продажу до 20 литров, что противоречит официальным заявлениям и создаёт очереди из недоумевающих автовладельцев.

Напомним, ограничения на розничную продажу топлива были введены оперативным штабом Саратовской области в период с 23 по 30 июня. Как пояснял губернатор Роман Бусаргин, эта мера направлена исключительно на борьбу со спекулянтами и снижение ажиотажного спроса, так как реальные запасы горючего в регионе являются достаточными.

На АЗС сообщили, что предельный объём в 30 литров является лишь рекомендованной верхней границей, установленной для физических лиц. Законодательство позволяет каждой отдельной сети АЗС самостоятельно определять и вводить более строгие внутренние лимиты на отпуск топлива, если они считают это необходимым. Таким образом, отказ продать полные 30 литров не является нарушением де-юре.

Ольга Сергеева