Вандалы поломали лавочки в парке под Саратовом

Вандалы в городе Балаково разгромили зону отдыха.

Жители города сообщают о порче муниципального имущества в парке, расположенном на улице Минской.

По словам очевидцев, вандалы целенаправленно прошлись по территории и повредили сразу две скамейки. Злоумышленники действовали радикально: одну из лавочек они просто снесли с места установки, а вторую разломали на части, превратив её в груду щепок.

Инцидент вызвал бурную реакцию в местном сообществе. В социальной сети «ВКонтакте», в группе «Типичный Балаково!», автор публикации, посвящённой происшествию, выразил общее возмущение горожан, задав риторический вопрос: «Что у них в головах, у этих нелюдей?» На данный момент информации о том, начаты ли поиски виновных, не поступало.

Ольга Сергеева