Саратовцы сегодня не могут вызвать такси из-за проблем с мобильным интернетом

В субботу 16 августа у жителей Саратова возникли сложности с вызовом такси из-за перебоев в работе мобильного интернета.

Как отмечают пользователи, приложения для заказа такси не запускаются из-за отсутствия соединения с сетью. Даже подключение к Wi-Fi не всегда помогает решить проблему. При этом стоимость поездок резко увеличилась — в некоторых случаях цены выросли вдвое по сравнению с обычными тарифами.

Сервисы такси предупреждают клиентов о возможных сбоях из-за нестабильного соединения. «Не все водители доступны для выполнения заказов», — сообщается в приложениях.

В таких ситуациях специалисты рекомендуют подключаться к бесплатным Wi-Fi-точкам в общественных местах, чтобы минимизировать неудобства.