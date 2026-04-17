Саратовцы смогут записаться к врачу через «Госуслуги» на более поздние даты

Правительство утвердило постановление, расширяющее возможности электронной записи на медицинскую помощь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, теперь пациенты могут через федеральный или региональный портал госуслуг оформлять визит к врачу, а также записываться на диагностику, инструментальные и лабораторные исследования — даже если предлагаемая дата выходит за пределы сроков, установленных территориальной программой госгарантий.

Конкретные параметры такой «отложенной записи» и её предельные сроки каждый регион пропишет в своей программе госгарантий.

Нововведение стало логичным продолжением поручения президента Владимира Путина, данного 6 апреля. Глава государства поручил доработать систему записи через «Госуслуги», добавив механизм отложенной записи при отсутствии свободных талонов, а также альтернативные варианты — например, перенаправление пациента в другую клинику.

Кроме того, к 2027 году на портале планируют внедрить показатель удовлетворённости граждан качеством и доступностью медицинской помощи, а также усилить контроль за обеспечением льготными лекарствами.

Ольга Сергеева