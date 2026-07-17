Саратовцы спасли привязанного к скамейке одинокого чихуахуа с запиской

Неравнодушные горожанки стали свидетелями того, как кто-то оставил маленькую собачку у скамейки.

Животное было с водой, тряпочкой и пояснительной запиской. Прежний владелец сообщил, что животное осталось от хозяйки квартиры.

Девушки забрали чихуахуа, понимая, что привязанный пёс может пострадать от бездомных собак или ворон. Малыша доставили в приют «Верный друг» и дали ему имя Версачи.

История быстро разошлась в соцсетях. Волонтёры сообщили, что поступает много звонков от желающих приютить пса. Версачи начнёт выбирать новую семью через 16 дней — после прохождения необходимых процедур.

Ольга Сергеева