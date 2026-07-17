В Саратове за 56 миллионов продают большое помещение с панорамным видом на Волгу

В центре Саратова продают помещение площадью 1,5 тыс. кв. метров.

Объект расположен на улице Чернышевского, у пересечения с Шелковичной, вблизи набережной. Сейчас часть площадей сдаётся под спортсекцию и теннисный корт, но собственники допускают перепрофилирование.

В объявлении указано, что помещение подойдёт для ресторана с видом на Волгу, фитнес-клуба, медцентра, бизнес-офиса, образовательного или выставочного пространства. Из окон открывается панорамный вид на реку.

Стоимость — 56 миллионов рублей.

Ольга Сергеева