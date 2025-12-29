Жительница Балаково проглотила «штангу» с языка

Специалисты Балаковской городской клинической больницы за неделю провели две сложные операции по извлечению проглоченных предметов.

В первом случае 20-летняя пациентка обратилась за помощью, проглотив металлические детали пирсинга с языка. К моменту обращения предметы переместились в тонкий кишечник, что сделало эндоскопическое удаление слишком рискованным. Несмотря на рекомендации врачей, девушка отказалась от дальнейшего наблюдения и покинула стационар под расписку.

Во втором случае двухлетний ребёнок проглотил саморез. После подтверждения на рентгене, врачи провели экстренную эндоскопию. Саморез был обнаружен на входе в двенадцатиперстную кишку и успешно извлечён без повреждения стенок органов. Мать ребёнка отказалась от госпитализации, и малыш был выписан под амбулаторное наблюдение.

Медики подчёркивают, что при проглатывании инородных предметов необходимо немедленно обращаться за помощью, особенно в случаях с детьми, которые чаще всего глотают предметы из-за любопытства во время игры.

Ольга Сергеева