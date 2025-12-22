Саратовские врачи спасли малышку весом 480 граммов

Врачи Саратова сумели спасти жизнь недоношенному ребенку, весившему всего 480 граммов при рождении. Об этом стало известно от сотрудников перинатального центра городской больницы №8.

Беременность женщины по имени Марина должна была завершиться родами лишь в конце декабря. Однако из-за серьезных осложнений и риска для жизни матери, было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения в начале осени. Так на свет появилась девочка, которую назвали Анной, с весом 480 граммов (стандартный вес новорожденных девочек составляет от 3,2 до 3,35 кг).

Женщина выразила надежду на, что все трудности, которые обычно встречаются в жизни, малышка уже преодолела. Марина также отметила, что персонал роддома стал ей по-настоящему близким за время восстановления.

За время пребывания в больнице вес девочки увеличился более чем на два килограмма. Ее состояние пришло в норму. Недавно Анну вместе с матерью выписали домой.

