Саратовцы вышли в пикеты за строительство школы

В Саратове, несмотря на морозы, продолжаются одиночные пикеты с требованием ускорить строительство школы в микрорайоне Молодёжный.

Жители, уставшие от переполненных классов, ежедневно выходят на акции, надеясь на скорейшее появление современного учебного заведения.

Новая школа рассчитана более чем на тысячу учеников и станет центром притяжения для микрорайона. Вместе со зданием планируется построить бассейн, спортивное ядро и благоустроить сквер «Территория детства».

Напомним, что строительство началось после поддержки инициативы губернатором Романом Бусаргиным весной этого года. Жители верят, что школа будет соответствовать самым высоким стандартам.

Ольга Сергеева