В Саратовской области зажглась «Ёлка желаний» для детей

Ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала в России, в том числе в Саратовской области.

До 20 декабря принимаются заявки от детей 3–17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 31 мая 2026 года.

Участниками могут стать дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, дети участников СВО, а также ребята с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и пострадавших от обстрелов регионов России.

Желания разделены на три категории: материальные подарки, нематериальные (например, поездки) и сюрпризы. Исполнить мечту можно онлайн на сайте или офлайн, выбрав открытку с ёлок-партнёров. За семь лет акции исполнили более 320 тысяч детских желаний.

Ольга Сергеева