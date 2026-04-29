В саратовские вузы и колледжи на льготных условиях поступили 23 участника СВО

В текущем учебном году в образовательные учреждения региона зачислены 23 участника специальной военной операции.

Данные на парламентских слушаниях озвучил министр образования Александр Блатман.

По информации главы ведомства, 10 бывших военнослужащих осваивают программы среднего профессионального образования, а еще 13 поступили в высшие учебные заведения.

Кроме того, в колледжи и техникумы пришли учиться 105 детей участников СВО, в вузы — 254 ребенка.

Что касается трудоустройства, то сейчас в образовательных учреждениях региона работают 39 ветеранов СВО. Из них, как уточнил Блатман, 15 человек занимают должности, связанные с преподаванием, и работают «по педагогическим специальностям».

