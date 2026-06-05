В Саратовской области закрыли более 200 сайтов по продаже табака и спиртного

В Саратовской облдуме прошли слушания, посвященные вопросам кибербезопасности.

Участники встречи обсуждали меры по защите жителей от интернет-угроз и предотвращению дистанционных преступлений.

Стало известно, что количество киберпреступлений в регионе снизилось на 24%.

Большинство мошеннических звонков, а именно 67%, поступает через мессенджеры. Быстрая блокировка опасных сайтов позволила сократить количество таких преступлений на треть. Депутаты отметили, что интернет все чаще используется для обмана, незаконной торговли и распространения контрафактной продукции. Так, совместно с Росалкогольтабакконтролем удалось закрыть более 200 нелегальных сайтов, продающих алкоголь и табак.

Эксперты на слушаниях подчеркнули, что для эффективной борьбы с киберпреступностью необходимо объединение усилий как государства, так и общества. Это должно включать в себя профилактические меры и жесткое наказание для нарушителей. Также было отмечено, что слаженная работа различных ведомств играет ключевую роль в этом процессе.

Ольга Сергеева