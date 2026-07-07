Саратовцы жалуются на частичное отсутствие мобильного интернета в Саратове

Сегодня, 7 июля, жители Саратова и области столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета.

О массовых жалобах на отсутствие связи сообщают читатели интернет-издания «Новости Саратова». Проблемы фиксируются не только в областном центре, но и в Энгельсе, Балакове и Балашове.

Для граждан, оставшихся без доступа к сети, работают альтернативные точки подключения. Бесплатный публичный Wi-Fi доступен в перечисленных городах — интерактивные карты с адресами уже опубликованы. Такси по-прежнему можно вызвать по телефону, а некоторые сайты и сервисы продолжают функционировать даже в условиях ограничений.

Напомним, что минувшей ночью в Саратовской области действовал режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим с 02:13 аэропорт «Гагарин» временно приостановил приём и отправку рейсов. Перебои с интернетом связаны с усилением мер безопасности в регионе.

Ольга Сергеева