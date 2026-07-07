В Саратовской области прогнозируется высокий риск природных пожаров в июле

Авиалесоохрана предупредила Саратовскую область о серьёзных рисках лесных пожаров в июле.

Специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» опубликовали прогноз на июль 2026 года, согласно которому в регионесохраняется повышенная вероятность возникновения природных пожаров. В зоне риска — лесные массивы, поля и степные участки центральной и северной частей региона.

Основные факторы угрозы — установившаяся жаркая погода, активная грозовая деятельность, а также человеческий фактор: нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Предупреждение касается 27 муниципальных образований, включая Энгельсский, Балаковский, Вольский, Хвалынский, Аткарский, Петровский, Марксовский, Татищевский, Ершовский, Новоузенский, Красноармейский районы, а также Гагаринский и другие территории области. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать особую осторожность при обращении с огнём и незамедлительно сообщать о возгораниях в экстренные службы.

Ольга Сергеева