Вечером в Хвалынске «Лада» сбила 8-летнего велосипедиста

Юный велосипедист оказался с травмами в больнице.

Вечером 6 июля в Хвалынске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 19:00 у дома № 8 по улице Российской Республики.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на 8-летнего мальчика, который передвигался на велосипеде. В результате столкновения ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все детали случившегося.

Ольга Сергеева