Саратовцы жалуются Володину на шокирующий рост счетов за тепло — до 30% и больше

Вячеслав Володин в соцсетях попросил саратовцев поделиться квитанциями с аномальными суммами за отопление.

После череды жалоб жителей региона на резкий рост платежей за тепло в начале года сторонники Вячеслава Володина инициировали сбор данных. В официальном канале спикера Госдумы в мессенджере MAX появился опрос, а также форма обратной связи, куда можно прикрепить фото платежных документов.

Поводом для мониторинга стали январские и февральские квитанции, которые, по словам саратовцев, существенно превысили декабрьские начисления. В опросе гражданам предлагают оценить масштаб повышения: от варианта «нет» до «да, более чем на 30%».

К 12:30 пост собрал свыше 8 тысяч просмотров. Лидирующий ответ — рост тарифов свыше 30%: его выбрали 1,6 тысячи человек. И лишь 40 участников опроса заявили, что суммы в их платежках не изменились. Судя по комментариям саратовцев в соцсетях, средний чек по теплу за февраль составляет от 4 до 6 тысяч рублей с квартиры.

Ольга Сергеева