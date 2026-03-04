Волейболистки «Виктории» просят губернатора спасти умирающий клуб

Саратовские волейболистки бьют тревогу из-за критического состояния клуба.

Игроки ВК «Виктория» обратились к губернатору Роману Бусаргину с просьбой спасти команду от исчезновения. Спортсменки опубликовали открытое письмо, в котором жалуются на финансовый коллапс и бездействие руководства.

«Виктория» выступает в Высшей лиге «Б» и большую часть сезона лидировала в турнирной таблице. В 2025 году команда выиграла «Молодежный кубок Протона». Однако спортивные успехи не спасают от внутреннего кризиса.

Проблемы начались с невыполнения трудовых обязательств со стороны владельцев. В ноябре 2025-го команду покинул главный тренер Сергей Укневичус, после чего началась тренерская чехарда. Сейчас наставника у «Виктории» вообще нет. Также отсутствует медик, что нарушает регламент ВФВ, игроки сами лечат травмы за свой счет. Есть перебои с экипировкой.

Спортсменки подчеркивают, что руководство годами кормило обещаниями, но ситуация лишь ухудшалась. Из-за отсутствия финансирования команда сорвала тренировки перед важным туром в Череповце и проиграла два матча, потеряв лидерство. После Нового года история повторилась: «Виктория» пропустила тур в Брянске, получив технические поражения.

«Сейчас команда не тренируется, нет тренера, есть долги по зарплате. Минспорта отказывает в помощи, спонсоров нет», — говорится в обращении. Девушки просят губернатора вмешаться, решить вопрос с финансированием и сменить руководство клуба, «не оправдавшего доверия».

Согласно ЕГРЮЛ, «ВК «Виктория-Про» зарегистрирована как НКО, президент — Андрей Косенко.

Ольга Сергеева