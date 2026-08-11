13 и 14 августа в Саратове состоится 16-я Сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля. 2026».

В этом году она станет одним из самых масштабных выставочных мероприятий аграрной тематики в Саратовской области.



Место проведения: Саратовская кольцевая автомобильная дорога между посёлком Дубки и селом Пристанное (схема проезда приведена ниже).*



Организатор мероприятия: Выставочный центр «Софит-Экспо», при поддержке Правительства Саратовской области, министерства сельского хозяйства Саратовской области, АККОР Саратовской области.



Генеральный Партнёр выставки: ООО Группа компаний «Агротэк» г. Саратов.

Партнёры выставки:

⦁ ООО «ФосАгро-Регион» г. Череповец, Вологодская область;

⦁ СБЕР;

⦁ ООО «ВИП-АГРО» г. Саратов.

Информационные Партнёры выставки:

⦁ Медиахолдинг «Саратов 24»;

⦁ Издательский Дом «Волга-Медиа»;

⦁ Информационное агентство «Регион 64».



173 компании из 23 регионов России представят на выставке сельхозтехнику и оборудование, грузовой транспорт и зерновозы, семена и посадочный материал, удобрения и средства защиты растений, запасные части и комплектующие, топливо, масла и смазочные материалы, системы параллельного вождения, технологии точного земледелия и спутниковый контроль, услуги для АПК и другое.



Ежегодная Сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День Поля» – главная региональная площадка для демонстрации новейших достижений агропромышленного комплекса и надежный инструмент для достижения успеха её участниками.

Выставка зарекомендовала себя как эффективная площадка для коммуникации специалистов-аграриев: здесь обсуждаются наиболее актуальные вопросы отрасли и находят оптимальные решения для поставленных задач.



Формат мероприятия позволяет экспонентам максимально эффективно представить свои разработки, расширить клиентскую базу, укрепить деловые связи, провести анализ рынка, повысить узнаваемость компании и заключить перспективные сделки.



В рамках деловой программы выставки «Саратов-Агро. День Поля» состоятся следующие события:



13 августа:

⦁ Круглый стол «Цифровая трансформация АПК».

Организатор: ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области», АККОР Саратовской области.

⦁ Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК».

Организатор: Министерство сельского хозяйства Саратовской области.

⦁ Совещание с участниками СВО «Начни свое дело в АПК».

Организатор: АО «Россельхозбанк» Саратовский региональный филиал.

⦁ Секция «Возможности использования биржевой торговли предприятиями АПК».

Организатор: Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

⦁ Круглый стол «Нулевой допуск нарушений: построение процессов охраны труда в агросекторе».

Организатор: ООО «МЦОиК «ТЭБЭШНИК».



14 августа:

⦁ Круглый стол «Особенности биологизированной системы защиты растений».

Организатор: ФГБОУ ВО «Вавиловский университет».

⦁ Конференция Саратовской областной организации Профсоюза работников АПК.

Организатор: Саратовская областная организация Профсоюза работников АПК.

Следите за новостями выставки «Саратов-Агро. День поля. 2026» на официальном сайте и в социальных сетях:



Официальный сайт – https://sofitexpo.ru/

ВК — @sofit.expo, @saratovagro

Max – @channel_saratovagro

ТГ — @sofitexpo

*Схема проезда



Обращайте внимание на указатели, которыми будут обозначены съезды!

Время работы выставки:

13 августа с 9:00 до 17:00

14 августа с 9:00 до 15:00

Пресс-служба Выставочного центра «Софит-Экспо»

тел.: +7 906 149 99 88,

+7 (8452) 796 641