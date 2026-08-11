13 и 14 августа в Саратове состоится 16-я Сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля. 2026».
В этом году она станет одним из самых масштабных выставочных мероприятий аграрной тематики в Саратовской области.
Место проведения: Саратовская кольцевая автомобильная дорога между посёлком Дубки и селом Пристанное (схема проезда приведена ниже).*
Организатор мероприятия: Выставочный центр «Софит-Экспо», при поддержке Правительства Саратовской области, министерства сельского хозяйства Саратовской области, АККОР Саратовской области.
Генеральный Партнёр выставки: ООО Группа компаний «Агротэк» г. Саратов.
Партнёры выставки:
⦁ ООО «ФосАгро-Регион» г. Череповец, Вологодская область;
⦁ СБЕР;
⦁ ООО «ВИП-АГРО» г. Саратов.
Информационные Партнёры выставки:
⦁ Медиахолдинг «Саратов 24»;
⦁ Издательский Дом «Волга-Медиа»;
⦁ Информационное агентство «Регион 64».
173 компании из 23 регионов России представят на выставке сельхозтехнику и оборудование, грузовой транспорт и зерновозы, семена и посадочный материал, удобрения и средства защиты растений, запасные части и комплектующие, топливо, масла и смазочные материалы, системы параллельного вождения, технологии точного земледелия и спутниковый контроль, услуги для АПК и другое.
Ежегодная Сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День Поля» – главная региональная площадка для демонстрации новейших достижений агропромышленного комплекса и надежный инструмент для достижения успеха её участниками.
Выставка зарекомендовала себя как эффективная площадка для коммуникации специалистов-аграриев: здесь обсуждаются наиболее актуальные вопросы отрасли и находят оптимальные решения для поставленных задач.
Формат мероприятия позволяет экспонентам максимально эффективно представить свои разработки, расширить клиентскую базу, укрепить деловые связи, провести анализ рынка, повысить узнаваемость компании и заключить перспективные сделки.
В рамках деловой программы выставки «Саратов-Агро. День Поля» состоятся следующие события:
13 августа:
⦁ Круглый стол «Цифровая трансформация АПК».
Организатор: ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области», АККОР Саратовской области.
⦁ Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК».
Организатор: Министерство сельского хозяйства Саратовской области.
⦁ Совещание с участниками СВО «Начни свое дело в АПК».
Организатор: АО «Россельхозбанк» Саратовский региональный филиал.
⦁ Секция «Возможности использования биржевой торговли предприятиями АПК».
Организатор: Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации.
⦁ Круглый стол «Нулевой допуск нарушений: построение процессов охраны труда в агросекторе».
Организатор: ООО «МЦОиК «ТЭБЭШНИК».
14 августа:
⦁ Круглый стол «Особенности биологизированной системы защиты растений».
Организатор: ФГБОУ ВО «Вавиловский университет».
⦁ Конференция Саратовской областной организации Профсоюза работников АПК.
Организатор: Саратовская областная организация Профсоюза работников АПК.
Следите за новостями выставки «Саратов-Агро. День поля. 2026» на официальном сайте и в социальных сетях:
Официальный сайт – https://sofitexpo.ru/
ВК — @sofit.expo, @saratovagro
Max – @channel_saratovagro
ТГ — @sofitexpo
*Схема проезда
Обращайте внимание на указатели, которыми будут обозначены съезды!
Время работы выставки:
13 августа с 9:00 до 17:00
14 августа с 9:00 до 15:00
Пресс-служба Выставочного центра «Софит-Экспо»
тел.: +7 906 149 99 88,
+7 (8452) 796 641