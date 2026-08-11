В ДОЛ «Зеркальный» прошел Фестиваль дружбы

На базе лагеря «Зеркальный» состоялся Фестиваль дружбы в рамках Всероссийской смены «Муслим».

Напомним, здесь отдыхают около ста мальчиков из разных регионов России. Смена проходит под девизом «Караван единства народов» в Год единства народов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области.

Юные мусульмане выступили с нашидами и поучительными сценками, посвященными уважению к родителям, толерантности и нравственным ценностям. Гостями праздника стали муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов и член Совета БФ «Юмарт» Рашид Муляев. Они поздравили ребят и подчеркнули важность сохранения традиций и межнациональной дружбы.

Муфтий поблагодарил губернатора Саратовской области и всех причастных за помощь в организации лагеря. Для детей организованы спортивные турниры, мастер-классы, кружки по шахматам, творчеству, изучению Корана и арабского языка. В лагере созданы все условия для комфортного отдыха в обновленных корпусах.

Смена для мальчиков продлится до 10 августа.

С 13 по 23 августа в «Зеркальном» примут девочек. Организатором смен выступает Духовное управление мусульман РФ.

Наталья Мерайеф