Саратовец лишился машины и миллиона рублей после звонка мошенников о домофоне

В Заводском районе Саратова 30-летний мужчина стал жертвой многоходовой мошеннической схемы, лишившись 1 миллиона рублей и собственной машины. Об этом сообщили в городском УМВД.

Всё началось 2 сентября с обычного звонка: неизвестный представился сотрудником домофонной службы и попросил продиктовать код из смс-сообщения для получения новых ключей. Как только мужчина назвал заветные цифры, ему пришло уведомление о несанкционированном доступе к его личному кабинету на портале «Госуслуги». Тут же поступил номер «специалиста», который якобы поможет решить проблему.

Позвонив по нему, саратовец услышал шокирующую новость: он фигурант уголовного дела, а его автомобиль числится в угоне. Лжеспециалист убедил мужчину, что единственный способ снять обвинения — продать машину и «задекларировать» вырученные деньги. Введённый в заблуждение владелец продал авто за 1 миллион рублей и через банкомат в торговом центре перевёл все средства на неизвестный счёт.

После этого «куратор» перестал выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Полиция напоминает: не сообщайте коды из смс никому, а при звонках с подозрительными предложениями немедленно кладите трубку.

Ольга Сергеева