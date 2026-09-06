В Саратовской области продают «бэушный» веревочный парк

В Балаково продают бывший в употреблении веревочный парк за 2 млн рублей — демонтаж за счёт покупателя.

В интернете появилось необычное объявление о продаже: в Балаково Саратовской области выставлен на торги веревочный парк развлечений. Комплекс расположен на территории одного из местных санаториев — именно там продавец указал адрес объекта.

Автор публикации описывает игровую зону как «шикарную». Размеры парка впечатляют: 36 на 13 метров. Реализацией занимается организация, которая оценила своё имущество в 2 миллиона рублей.

В объявлении значится важное условие: демонтаж конструкции будет осуществляться силами и за счёт покупателя. Насколько востребованным окажется такой лот и кто станет новым владельцем — пока остаётся открытым вопросом.

Ольга Сергеева