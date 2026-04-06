Саратовец нашел банковскую карту с паролем и потратил на себя чужие 300 тысяч рублей

В Саратове 19-летний парень несколько месяцев тратил деньги с чужой потерянной карты пенсионерки.

В Кировском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, которая тянулась несколько месяцев. Жертвой стала 81-летняя пенсионерка — она потеряла банковскую карту ещё в декабре, но никому об этом не сообщила.

Родственники заметили отсутствие пластика и уговорили бабушку заказать выписку по счёту. Сумма списаний повергла семью в шок: более 300 тысяч рублей.

Подозреваемого установили быстро. Им оказался 19-летний саратовец, ранее не судимый. Парень признался, что нашёл карту, на которой был указан пин-код, и несколько месяцев бессовестно ею пользовался. Он расплачивался в магазинах и такси, снимал наличные и покупал дорогие вещи — в том числе сотовые телефоны.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Ольга Сергеева