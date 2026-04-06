Саратовский орнитолог встретила в лесу сурка, косулю и множество змей в апреле

Орнитолог Алиса Стрельникова провела весеннюю разведку на Лысой горе и встретила множество змей.

Специалист по пернатым совершила первый в этом сезоне полевой выезд в памятник природы «Урочище «Лысая гора». Учёная отметила, что сейчас — лучшее время для наблюдения за птицами: на деревьях ещё нет листвы, поэтому разглядеть зябликов, дроздов и синичек проще всего. Вот-вот появится зелень, и искать пернатых станет значительно труднее.

В свой первый выезд она провела мини-учёт птиц, поискала первоцветы и сняла видео. В другой день орнитолог встретила множество животных: сурка, косулю и обнаружила следы барсука там, где раньше их не было. Это обнадёживающий признак восстановления популяции.

Особое внимание Алиса уделила пресмыкающимся: «Их было столько, что я сбилась со счёта». Учёная пообещала в ближайшее время раскрыть подробности о саратовских змеях. Весенний лес продолжает удивлять исследователей.

Ольга Сергеева