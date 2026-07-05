Власти Саратовской области провели личные приёмы участников СВО и их семей

В Саратовской области участники специальной военной операции и их семьи получили помощь в решении социальных вопросов.

В первую субботу месяца во всех муниципалитетах региона состоялись личные приемы для бойцов и членов их семей. Главной целью встреч стало оперативное решение насущных проблем военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни.

В центре внимания оказались вопросы медицинской реабилитации, оформления необходимых документов и получения положенных по закону выплат. По каждому озвученному случаю были даны конкретные поручения профильным ведомствам с указанием сроков исполнения.

Среди наиболее показательных историй мать одного из военнослужащих обратилась за содействием в организации лечения сына и его последующем трудоустройстве. Несколько граждан подняли вопрос передачи гуманитарной помощи, власти пообещали сформировать перечень необходимого и направить его в ближайшее время. Одному из участников СВО и его супруге согласовали прохождение курса восстановления здоровья в реабилитационном центре «Пещера монаха».

Для жителей областного центра работает филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Прием ведется по адресу: улица Киселёва, дом 30/34. Задать вопросы специалистам можно по телефону: 8 (8452) 65-31-31.

Подобные встречи носят регулярный характер и позволяют властям держать на контроле ситуацию с адаптацией ветеранов боевых действий.

Ольга Сергеева