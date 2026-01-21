Саратовец разбил окно и обчистил квартиру на втором этаже в расселенном доме

Саратовские полицейские задержали подозреваемого в краже имущества из расселённого дома в Заводском районе.

Как сообщили в ведомстве, потерпевшая не успела вывезти из своей бывшей квартиры газовую колонку, ноутбук, самокат и снегокат.

Преступление было совершено путём проникновения через разбитое окно на втором этаже. Общий ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.

В ходе расследования полиция завела уголовное дело и задержала 38-летнего мужчину, ранее судимого. Установлено, что он успел сдать газовую колонку в пункт приёма металлолома, однако остальные похищенные вещи были у него изъяты.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ольга Сергеева