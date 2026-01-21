Саратовская прокуратура проверяет, чем кормили школьников Балашова

Прокуратура Саратовской области по поручению Сергея Филипенко проверяет организацию школьного питания в Балашове.

К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора и регионального минобразования.

Поводом стали сообщения о нарушениях, на фоне которых был уволен директор школы № 9 Андрей Рыжков. Ситуацию прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав не искать «стрелочников» и сначала установить, кто принимал некачественную продукцию и были ли выделены достаточные средства.

В рамках проверки будет оценена законность действий ответственных лиц и поставщиков, а также правомерность отсутствия индексации нормативов финансирования питания с 2020 года.

Ранее из-за этого скандала министр образования региона Александр Пажитнев и его заместитель получили выговор от губернатора.

Ольга Сергеева