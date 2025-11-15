В Саратовской области продают сельхозпредприятие со 100-миллионной прибылью в год

В Новоузенском районе Саратовской области выставлено на продажу прибыльное сельскохозяйственное предприятие.

Земельный банк хозяйства составляет 10 400 гектаров, где выращиваются яровая и озимая пшеница, нут, лен и сафлор.

По информации продавца, предприятие стабильно получает субсидии, расширяет посевные площади и внедряет системы орошения. «Средняя чистая прибыль превышает 100 миллионов рублей ежегодно за последние годы», — отмечается в объявении.

Стоимость агрокомплекса оценивается в 300 миллионов рублей.

