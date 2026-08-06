Саратовец снял на фото мерзкие «полчища тараканов» на улицах областного центра

Жители Саратова жалуются на нашествие тараканов в центре города.

Саратовцы бьют тревогу — центр областного города оказался во власти неприятных соседей. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами, на которых тротуары на улицах Вольской и Волжской буквально кишат тараканами.

Пользователи телеграм-канала «Саратов +» активно обсуждают неожиданное нашествие. Однако, как выяснилось, проблема коснулась не только центральных районов. По словам автора поста, его знакомые встречают ползучих вредителей практически повсеместно — во всех частях города.

«В целом знакомые говорят, что и по всему городу видели, что появились», — передаёт слова горожан очевидец.

Причины резкого увеличения численности насекомых пока не называются. Жители надеются на реакцию коммунальных служб, ведь подобное соседство, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Ольга Сергеева