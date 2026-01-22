Саратовец упал с «Эйфелевой башни» и переломал ребра

Под Саратовом мужчина получил травмы, упав с местной «Эйфелевой башни».

Пациент, доставленный в больницу города Балаково с переломами рёбер и ушибами, озадачил медиков историей своего падения. Он рассказал, что в Хвалынском районе осматривал Тадж-Махал и Статую Христа-Искупителя, а затем упал с Эйфелевой башни.

Врачи, сначала заподозрившие у больного бред, выяснили, что речь идёт о стилизованных фигурах на местной фотолокации. Падение именно с такой «копии» знаменитой парижской достопримечательности и стало причиной серьёзных травм — у мужчины диагностированы перелом двух рёбер и ушибы.

Информация о происшествии была опубликована в ТГ-канале BAZA.

Ольга Сергеева