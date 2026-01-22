Саратовстат: овощи и фрукты дорожают несколько недель подряд в январе

В регионе сохраняется значительный рост цен на свежие овощи и фрукты.

Согласно данным Саратовстата на 19 января, в сравнении с 12 января, наиболее заметно подорожали огурцы (+7,57%). Также выросли цены на картофель (+5,94%), помидоры (+5,69%), яблоки (+4,5%) и морковь (+4,01%).

При этом снижение отмечено на пшено (-1,51%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (-1,1%) и рис (-1,04%).

Средние цены на основные продукты на ту же дату составляли: сахар — 61,85 руб./кг, яйца (десяток) — 81,70 руб., подсолнечное масло — 137,23 руб./л, курица — 212,37 руб./кг. Среди овощей картофель стоил в среднем 40,77 руб./кг, огурцы — 213,15 руб./кг, помидоры — 210,75 руб./кг.

Алиса Эай