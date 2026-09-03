Саратовец выплатил дочери миллион только после передачи уголовного дела в суд

Житель Волжского района Саратова выплатил задолженность по алиментам в размере более одного миллиона рублей только после того, как уголовное дело в отношении него было передано в суд.
Об этом сообщает региональное ГУ ФССП.
По решению суда мужчина должен был выплачивать четверть дохода на содержание 17-летней дочери, однако он уклонялся от обязанностей, постоянной работы не имел и перечислял лишь незначительные суммы.
Судебный пристав применил меры принуждения: за неуплату алиментов должника привлекли к административной ответственности, а затем объявили в розыск. Назначенные обязательные работы не побудили его погасить долг, после чего дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Лишь после передачи дела в суд мужчина нашёл необходимую сумму и полностью погасил задолженность. В связи с этим уголовное дело было прекращено.
Ольга Сергеева