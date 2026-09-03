В Саратовской области начался приём документов на Хадж-2027

В Саратовской области стартовала кампания по подготовке к Хаджу 2027 года.

Желающие совершить паломничество могут подать документы в Департамент по Хаджу Духовного управления мусульман региона. Приём заявок продлится до 31 декабря 2026 года, сообщил руководитель Департамента Ильяс-хаджи Богатырев.

В новом сезоне для паломников предусмотрены программы с более комфортабельными условиями проживания. Хадж-оператор «Муслим Тур» — официальный оператор Духовного управления мусульман РФ — уделил особое внимание повышению уровня безопасности и качества услуг.

После завершения приёма документов начнётся формирование паломнических групп. Сопровождать верующих в Хадже-2027 будут имамы ДУМ Саратовской области.

Для подачи заявки и получения консультаций необходимо обратиться к руководителю Департамента по Хаджу ДУМСО Ильясу-хаджи Богатыреву по телефону +7 927 626-77-97 или к имамам мечетей региона.

Наталья Мерайеф