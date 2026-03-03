Сегодня в Саратове на несколько часов отключат светофор

На пересечении Серова и Новоузенской временно отключат светофор.

Автомобилистов и пешеходов областного центра предупреждают о временных неудобствах на дорогах. По информации паблика «Саратов транспортный», сегодня, 3 марта, с 9-ти утра до 13.00 будет приостановлена работа светофорного объекта на перекрестке улиц Серова и Новоузенская.

Ограничение связано с плановыми ремонтными работами на данном участке.

Городские службы призывают всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность и неукоснительно следовать требованиям ПДД при проезде перекрестка.

Ольга Сергеева